Поиски останков погибших военнослужащих в районах Мартуни и Варанда приостановлены. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает ГСЧС Министерства внутренних дел Республики Арцах.

“Работы приостановлены из-за снегопада и метели. Поиски по тем же направлениям продолжатся завтра”, - отметили в ГСЧС.

С 13 ноября 2020 года по настоящее время в ходе поисков обнаружено 1 499 останков, 23 из которых по предварительным данным - гражданские лица.