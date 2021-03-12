Экспорт британских товаров в ЕС сократился в январе на 41% после завершения Brexit

Показатели экспорта товаров из Великобритании в страны Европейского союза снизились в январе на 40,7% вследствие завершения переходного периода после Brexit 31 декабря 2020 года. Об этом говорится в распространенном в пятницу ежемесячном отчете Национальной статистической службы Соединенного Королевства (ONS).

В нем отмечается, что импорт из ЕС также значительно сократился - на 28,8% по сравнению с данными за предыдущий месяц. "Имеющиеся показатели свидетельствуют о том, что падение объемов торговли в январе может быть связано с окончанием переходного периода", - подчеркивается в докладе ONS. В связи с этим общие показатели британского экспорта в январе снизились на 19,3%, а импорта - на 21,6%, что стало самым крупным падением с 1997 года, когда служба стала вести подобную статистику,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

ВВП Великобритании в январе на этом фоне сократился на 2,9% по сравнению с декабрем 2020 года. Эксперты объясняют это тем, что с 4 января в стране после обнаружения британского штамма коронавируса был введен режим общенационального карантина. Максимально строгие ограничения, большая часть из которых действует до сих пор, предполагают закрытие всех заведений и магазинов, за исключением тех, которые торгуют товарами первой необходимости.