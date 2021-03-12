Парламент Арцаха принял делегацию, возглавляемую представителем Армении в ЕСПЧ

12 марта спикер Национального собрания Республики Арцах Артур Товмасян принял представителя Республики Армения в Европейском суде по правам человека Егише Киракосяна. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе информации и общественных связей Национального собрания Республики Арцах.

Обсуждались вопросы, связанные с послевоенными реалиями. Спикер парламента Арцаха поднял вопрос о защите прав наших пленных граждан в Азербайджане, считая вопрос их возвращения на родину приоритетным.

Егише Киракосян подчеркнул, что этот вопрос стоит на повестке дня, прилагаются все усилия.

Затем встреча продолжилась в расширенном составе. На встрече с участием членов постоянных комиссий НС по внешним отношениям и государственно-правовым вопросам был представлен межгосударственный правовой процесс. Егише Киракосян информировал, что Армения обратилась в Европейский суд по поводу грубых нарушений прав человека и военных преступлений во время войны. 1 февраля был подан межгосударственный иск “Армения против Азербайджана”.

Парламентарии подняли вопрос о правах собственности переселенцев и судьбе пленных армян.

Соответствующие пояснения дали заместитель главы представителя Армении в ЕСПЧ, руководитель офиса Липарит Дрмеян и эксперт по правовым вопросам Игорь Мирзаханян.

Во встрече участие приняли Председатель НС и заместители Председателя НС Арцаха.