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Россия в рамках деятельности рабочей группы замечает позитивный настрой и Еревана, и Баку

Россия в рамках деятельности рабочей группы замечает позитивный настрой и Еревана, и Баку

Российская Федерация в рамках деятельности трехсторонней рабочей группы по Нагорному Карабаху замечает позитивный настрой и Еревана, и Баку.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на ТАСС, об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

“В целом мы наблюдаем конструктивный настрой, который в рамках трехсторонней рабочей группы вице-премьеров России, Азербайджана и Армении проявляют и Баку, и Ереван”, - отметила Захарова.

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что главной задачей трехсторонней рабочей группы является реализация трехсторонних договоренностей по разблокированию экономических и транспортных связей региона.

Для разблокирования всех экономических и транспортных связей региона 11 января по итогам трехсторонней встречи глав трех стран в Москве была достигнута договоренность о создании трехсторонней рабочей группы под председательством вице-премьеров Армении, России и Азербайджана. Армению в рабочей группе представляет вице-премьер Мгер Григорян.


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