Россия не видит в учениях Азербайджана рисков для региональной безопасности

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова заявила, что оперативно-тактические учения, которые будут проведены Вооруженными силами Азербайджана с 15 по 18 марта, носят плановый характер и не представляют угрозы для стабильности и безопасности региона. Как сообщает «Арменпресс», на брифинге 12 марта официальный представитель МИД России отметила, что военные учения обычно проводят все государства Южного Кавказа, они проводятся регулярно, соответствующая информация заранее доводится до заинтересованных сторон.

“По нашей информации, учения, как я уже сказала, носят плановый характер, направлены на повышение боеготовности войск, они не создают рисков для стабильности и безопасности в регионе”, - сказала представитель МИД РФ.

11 марта Министерство обороны Азербайджана объявило о намерении провести учения с участием 10 000 военнослужащих.