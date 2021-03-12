С 13 по 17 марта осадки не ожидаются

Центр гидрометеорологии и мониторинга сообщает, что днем 12 марта страна будет находиться в зоне влияния мощного циклона. Днем 12-го марта на всей территории республики ожидается снег, в некоторых местах - интенсивный, в горных областях ожидается метель и низкая горизонтальная видимость.

Как передает «Арменпресс», ночью и утром 13-го марта на всех автодорогах республики будет гололедица. В Центре гидрометеорологии и мониторинга призывает водителей быть бдительными.

Отмечается, что днем 12 марта на всей территории республики ожидается снег. С 13 по 17 марта ожидается погода без осадков. Ветер северо-восточный с порывами до 5-10 м/с, 12-го марта в отдельных местах ожидается усиление ветра до 15-20 м/с. Днем 12-го марта температура воздуха понизится на 4-5 градусов, ночью 13-го на 9-10 градусов.

В Ереване 12-го марта в некоторых районах города ожидается снег, усиление ветра до 17-20 м/с. С 13 по 17 марта ожидается погода без осадков.