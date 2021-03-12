МИД Турции подтвердил, что в Стамбуле пройдут переговоры по Афганистану
14:02, 12 Март, 2021
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в пятницу, что в Стамбуле пройдут переговоры по мирному урегулированию в Афганистане,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.
"Мы планируем провести встречу в апреле, сейчас мы обсуждаем дату и ее содержание. Конечно, нет особого значения, в каком месте мы ее организуем. Однако для того, чтобы всем было легче принять в ней участие, мы проведем ее в Стамбуле", - сказал он в интервью Anadolu.
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