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МИД Турции подтвердил, что в Стамбуле пройдут переговоры по Афганистану

МИД Турции подтвердил, что в Стамбуле пройдут переговоры по Афганистану

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу подтвердил в пятницу, что в Стамбуле пройдут переговоры по мирному урегулированию в Афганистане,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы планируем провести встречу в апреле, сейчас мы обсуждаем дату и ее содержание. Конечно, нет особого значения, в каком месте мы ее организуем. Однако для того, чтобы всем было легче принять в ней участие, мы проведем ее в Стамбуле", - сказал он в интервью Anadolu.


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