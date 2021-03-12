Новые рабочие места, создание производств: стартовала программа развития трех областей Армении

Глава Представительства Европейского Союза в Армении, посол Андреа Викторин, министр экономики Армении Ваан Керобян, заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Республики Армения Ваче Тертерян объявили об официальном запуске финансируемой ЕС программы “Расширение возможностей местного населения в целях развития” ( LEAD).

Как сообщает «Арменпресс», партнерами, реализующими программу, являются Программа развития ООН, Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций, Австрийское агентство развития (ADA) и Международный центр развития миграционной политики.

Партнеры проекта представили основные цели проекта LEAD, которые заключается в том, чтобы внести свой вклад в развитие трех северных районов Армении и улучшить качество жизни за счет совместных усилий местных участников. Результаты проекта соответствуют приоритетам Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве между ЕС и Арменией (CEPA).

В Соглашении о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС особое внимание уделяется сбалансированному территориальному развитию и сотрудничеству. Соглашение вступило в силу в трудные для Армении времена, но ЕС готов и дальше оказывать Армении содействие в преодолении существующих вызовов и достижении позитивных изменений в жизни людей. “Программа позволяет демократии преобладать над правами, укреплять защиту прав человека, создавать новые рабочие места, создавать бизнес и так далее”, - сказала Викторин.

Четырехлетняя программа LEAD с бюджетом в 14,6 млн евро состоит из трех подпроектов. Подроект “Усиление местных заинтересованных сторон для развития Ширакской области”, софинансируемый Австрийским агентством по сотрудничеству в целях развития и ПРООН, а также подпроект, финансируемый ПРООН ФАО “Усиление местных заинтересованных сторон для развития Лорийскохй и Тавушской областей”.

“Эта программа очень важна. Наша стратегия и политика - помочь людям улучшить свою жизнь в сельской местности, чтобы у них было больше возможностей для трудоустройства. Таким образом, наши соотечественники, проживающие в регионах, смогут заниматься не только сельским хозяйством, но и бизнесом. Я лично обязуюсь сделать все для успеха этой программы”, - сказал Ваан Керобян.

Ваче Тертерян подчеркнул, что символично, что запуск финансируемой ЕС программы, реализуемой совместно с правительством Армении, происходит параллельно с официальным вступлением в силу Соглашения о всеобъемлющем расширенном партнерстве Армения-ЕС.

«Убежден, что это очень хорошая предпосылка, наши совместные усилия, направленные на реализацию этой программы, выведут европейские ценности Армении на качественно новый уровень. Я надеюсь, что успешная реализация этой программы в трех северных регионах Армении создаст прочную предпосылку для претворения философии LEAD и в других регионах”, - сказал Тертерян.

Третий подпроект - ЕС во имя использования потенциала мигрантов в интересах развития Армении направлен на мобилизацию потенциала мигрантов и членов их семей. Программа направлена на поощрение целевого использования денежных переводов из-за границы, создание новых рабочих мест и развитие бизнеса за счет финансирования возвращающихся мигрантов или членов семей мигрантов.

В результате реализации проекта будет создано не менее 250 новых рабочих мест, будет оказано содействие более 225 инициативам по развитию сообществ, будет поддержано 160 бизнес инициатив сельских предпринимателей и бизнес-мигрантов, и не менее 500 бенефициаров пройдут обучение по открытию собственного бизнеса. Всего в мероприятиях проекта будут задействованы более 9 000 бенефициаров.