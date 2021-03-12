Немецкий депутат, обвиняемый в получении взятки от Азербайджана, сложил свой мандат

Марк Гауптманн, депутат Бундестага Германии, обвиняемый в получении взятки от Азербайджана, лоббирования этой страны и публикации азербайджанский рекламы в своей газете, подал в отставку. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает “Deutsche welle”.

Гауптманн является членом Консервативной партии канцлера Германии Ангелы Меркель и уже третьим депутатом Бундестага, подавшим в отставку за последнюю неделю. Двое других, Николас Лобель и Георг Ньюлен, были замешаны в скандале с масками по поводу бизнеса масок.

Марк Гауптманн опроверг обвинения, что он от Азербайджана брал деньги. “Я никогда не получал денег, на мою политическую деятельность никогда не оказывалось никакого давления”, - заявил он.

5 марта Бундестаг Федеративной Республики Германии лишил неприкосновенности депутата Акселя Фишера, чтобы позволить следователям проводить обыски и собирать доказательства в связи с уголовным делом о подкупе депутата со стороны властей Азербайджана. Группа бывших депутатов Бундестага, входивших в состав немецкой делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, также обвиняется в получении взяток от властей Азербайджана и лоббировании страны в международных организациях.