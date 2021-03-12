Роналду, возможно, вернется в “Реал”

Португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду возможно вернется в Испанию.

Как сообщают итальянские СМИ, нападающий, после летнего трансфера, может вновь присоединится к “Реалу”.

Агент Криштиану Роналду Хосе Мендес с “королевским клубом” ведет переговоры о возможном трансфере.

Ранее сообщалось, что португальский нападающий “Ювентуса” Криштиану Роналду по окончании сезона может покинуть итальянский клуб. Текущий контракт португальца с “Ювентусом” рассчитан до 2022 года. Нападающий от туринского клуба получает зарплату 31 миллион евро в год, но эта цифра стала слишком высока для клуба и летом “Ювентус”, возможно, продаст трансфер португальца.

“Ювентус”, проиграв португальскому “Порту” выбыл из 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА.

36-летний Криштиану Роналду - пятикратный обладатель Золотого мяча. Он пять раз выигрывал Лигу чемпионов. В составе “Ювентуса” Криштиану Роналду выступает с 2018 года.