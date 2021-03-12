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Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Монголии у границы с Россией

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Монголии у границы с Россией

Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в пятницу на озере Хубсугул в Монголии у границы с Россией, где продолжается афтершоковая активность после мощного землетрясения, зарегистрированного в январе 2021 года. В Иркутске ощущались толчки силой 3-4 балла, в населенных пунктах Республики Бурятия - 2-4 балла, сообщается на сайте Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

"12 марта, 07:05:11, время по Гринвичу (10:05:11 мск). Иркутск 3-4 балла", - указано в сообщении.

Землетрясение ощущалось на территории 15 населенных пунктов Иркутской области и Бурятии. Пресс-служба ГУ МЧС России в Приангарье сообщила, что разрушений нет,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.


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