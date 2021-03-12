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 Посол Дании вручил Президенту Армении верительные грамоты

 Посол Дании вручил Президенту Армении верительные грамоты

Новоназначенный чрезвычайный и полномочный посол Королевства Дания в Республике Армения Оле Эгберг Миккельсен (резиденция в Киеве) вручил Президенту Республики Армения Армену Саркисяну верительные грамоты. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по связям с общественностью Аппарата Президента.

Поздравив посла с назначением, Президент Саркисян пожелал ему успехов, выразив надежду, что его дипломатический опыт будет способствовать развитию отношений между двумя странами.

Собеседники сошлись во мнении, что и Армения и Дания обладают большим потенциалом углубления отношений. В частности, перспективными для сотрудничества были признаны наука, технологии, а также экология и ряд других сфер.

На встрече также были затронуты послевоенные реалии и ряд гуманитарных вопросов. Президент Саркисян коснулся и содействия международных партнеров в деле возвращения армянских заключенных, содержащихся в Азербайджане, а также в поисках без вести пропавших, посчитав его очень важным.


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