Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся

ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", - сказала она.

Причиной данных рекомендаций представитель ВОЗ назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции. "Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет", - добавила Вуйнович,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как ранее заявляла канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации