ВОЗ выступила против паспортов вакцинации, которые давали бы привилегии привившимся

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на данный момент не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии для их обладателей. Об этом заявила в пятницу представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович в интервью радиостанции "Эхо Москвы".

"ВОЗ не рекомендует паспорта [вакцинации], чтобы они давали какие-либо привилегии или позволяли путешествовать. Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", - сказала она.

Причиной данных рекомендаций представитель ВОЗ назвала нехватку вакцин и проверку их эффективности по предупреждению инфекции. "Через три месяца примерно будет позиция ВОЗ, будет рекомендация, вводить паспорта или нет", - добавила Вуйнович,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

1 марта глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕК собирается представить в марте проект единого сертификата о вакцинации от коронавируса. Как ранее заявляла канцлер Германии Ангела Меркель, главы государств и правительств стран Евросоюза едины во мнении о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, члены сообщества будут стремиться создать их к лету.