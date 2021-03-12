Армения проведет тактические учения при участии 7 500 военнослужащих

Согласно плану подготовки Вооруженных сил Республики Армения на первое полугодие 2021 года, с 16 по 20 марта во всем оперативных направлениям ВС Армении будут проведены совместные тактические и тактико-специальные военные учения с привлечением общевойсковых воинских частей и подразделений спецназа. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении по информации и связям с общественностью МО Армении.

Цель учений заключается в:

- проверке боеспособности войск, возможности управления оперативным звеном и способности действовать быстро в сложившейся ситуации;

- уточнении вопросов взаимодействия штатных и поддерживающих сил и средств;

- проведении тренировок подразделений и управлении огнем с разыгрыванием оперативно-тактических эпизодов, как боевой, так и небоевой стрельбы.

В учениях будут привлечены около 7 500 военнослужащих, около 200 единиц ракетных, реактивно-артиллерийских и артиллерийских средств, более 150 единиц противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 единиц средств противовоздушной обороны.

Для оказания поддержки тактическим действиям войск к учениям будут привлечены и средства воздушных атак (авиация).