Офис Омбудсмена Армении опубликовал пособие по правам военнослужащих

Офис Защитника прав человека опубликовал пособие “Защита прав человека в Вооруженных силах. Правовые основы мониторинга деятельности Защитников прав человека”.

Как сообщили «Арменпресс» в отделе по связям с общественностью Офиса Защитника прав человека, он был разработан и издан при содействии ереванского офиса Совета Европы в рамках программы “Права женщин в вооруженных силах Армении”.

“Пособие по защите прав человека в Вооруженных силах - это важный и практический инструмент Омбудсмена по мониторингу прав и свобод военнослужащих и прав женщин в Вооруженных силах. Пособие включает как внутреннее законодательство по защите прав человека, позиции Конституционного кассационного суда, так и общие правовые стандарты, в том числе положения документов ООН, ОБСЕ, Совета Европы, а также постановления и решения Европейского суда.

Пособие составлено с учетом вопросов, содержащихся в годовых отчетах и докладах Омбудсмена, включает акты, которые постоянно используются в работе Омбудсмена, и поэтому имеет практическое применение. Он включает в себя правовые стандарты по вопросам, связанным с социальными правами женщин, от воинской повинности и призыва до продвижения женщин в Вооруженных силах и по вопросам военнослужащих и их семей”, - говорится в сообщении Офиса Защитника прав человека.