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В Арцахе для российских миротворцев построен уже девятый блок-модульный городок

В Арцахе для российских миротворцев построен уже девятый блок-модульный городок

В Арцахе, для улучшения условий жизни военнослужащих российской миротворческого контингента в Аскеране, специалистами по материально-техническому обеспечению Министерства обороны России в кратчайшие сроки был построен блок-модульный городок, рассчитанный на 60 человек.

Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, это уже девятый городок, построенный для военнослужащих миротворческого контингента.

Блок-модульные городки оснащены всеми необходимыми компонентами жизнеобеспечения.


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