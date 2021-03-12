В Арцахе для российских миротворцев построен уже девятый блок-модульный городок
12:12, 12 Март, 2021
В Арцахе, для улучшения условий жизни военнослужащих российской миротворческого контингента в Аскеране, специалистами по материально-техническому обеспечению Министерства обороны России в кратчайшие сроки был построен блок-модульный городок, рассчитанный на 60 человек.
Как передает «Арменпресс» со ссылкой на сообщение Минобороны РФ, это уже девятый городок, построенный для военнослужащих миротворческого контингента.
Блок-модульные городки оснащены всеми необходимыми компонентами жизнеобеспечения.
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