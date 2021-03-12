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Председатель КС Армении с послом Бразилии обсудил вопросы укрепления судебно- правовых связей

Председатель КС Армении с послом Бразилии обсудил вопросы укрепления судебно- правовых связей

11 марта председатель Конституционного суда Арман Диланян принял чрезвычайного и полномочного посла Федеративной Республики Бразилия в Армении Ажемара де Мендонса Санктоса.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщила пресс-секретарь Конституционного суда Армении Ева Товмасян.

Собеседники обменялись мнениями вокруг укрепления армяно-бразильских судебно-правовых связей и сотрудничества в сферах верховенства права и конституционного правосудия.

Арман Диланян и посол Санктос выразили готовность содействовать развитию и дальнейшему углублению дружественных связей между Конституционным судом Республики Армения и Верховным судом Бразилии.


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