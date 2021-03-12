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В Арцахе подтверждено три случая COVID-19

В Арцахе подтверждено три случая COVID-19

В результате 41 теста 11 марта в Арцахе, выявлено 3 случая заражения. Об этом «Арменпресс» сообщили в Министерстве здравоохранения Арцаха.

“От коронавирусной болезни на данный момент стационарное лечение получают 8 пациентов, больные с легкими формами получают амбулаторное лечение в домашних условиях.

В общей сложности в Арцахе в 2021 г. проведено 3 622 тестов на COVID-19, из которых 519 оказались с положительным результатом. Всего в Арцахе проведено 21 070 тестов, подтверждено 2403 случаев COVID-19”, - сообщают в министерстве, призывая для предотвращения распространения коронавирусной инфекции соблюдать все меры, установленные Министерством здравоохранения Арцаха.


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