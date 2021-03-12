Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Все участники встречи по Афганистану в Москве 18 марта подтвердили свое участие

Все участники встречи по Афганистану в Москве 18 марта подтвердили свое участие
Все приглашенные участники консультаций расширенной "тройки" по мирному урегулированию в Афганистане в Москве 18 марта подтвердили свое участие в этом мероприятии. Об этом сообщил в пятницу ТАСС спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор Второго департамента Азии МИД Замир Кабулов, отвечая на соответствующий вопрос.

"Да, пока все", - сказал Кабулов,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Отвечая на уточняющий вопрос, примут ли участие в консультациях представители США, он сообщил, что свое участие подтвердил и специальный представитель США по Афганистану Залмай Халилзад.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации