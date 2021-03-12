Число новых случаев коронавируса в Армении продолжает расти: подтверждено 818 новых случаев заболевания

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. По состоянию на 11:00 12 марта в Армении подтверждено 177 104 случая заболевания коронавирусом, из которых 165 718 выздоровели и 3243 скончались. Как сообщает «Арменпресс», Минздрав РА сообщает, что в настоящее время фактически проходят лечение от коронавируса 7308 пациентов.

Всего было проведено 765 879 тестов.

За один день было проведено 3934 теста, из которых подтверждено 818 новых случаев заболевания коронавирусом. Выздоровели 277 человек, 4 случая смерти.

Накануне зарегистрирован 1 случай смерти, когда пациент переболел коронавирусной инфекцией, но умер от другого заболевания. Всего таких дел 835.

По состоянию на 11:00 11 марта количество новых случаев заболевания составило 748.

Решением правительства РА от 11 января карантин, установленный с 11 сентября 2020 года по 11 января 2021 года для снижения риска коронавирусной болезни, продлен до 11 июля.