Байден надеется, что большинство школ откроются до конца первых 100 дней его президентства

Американский лидер Джо Байден рассчитывает, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента США большую часть начальных и средних школ страны удастся вновь открыть для посещения.

"После принятия плана стимулирования американской экономики и с учетом сделанного мной в прошлом месяце объявления о планах вакцинировать учителей и школьных работников, в том числе водителей [школьных] автобусов, мы можем ускорить масштабные усилия по всей стране, направленные на то, чтобы безопасно возобновить работу наших школ и выполнить мою цель открыть большинство начальных и средних школ за первые 100 дней моего президентства (до начала мая - прим. ТАСС)", - сказал он, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое было приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это будет главным приоритетом моего нового министра образования - Мигеля Кардоны", - добавил Байден.

Ранее в четверг Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Инициатива базировалась на предложенной самим Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.

в США выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.