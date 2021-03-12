Время в Ереване: 11:07:36,   12 Март

Байден надеется, что большинство школ откроются до конца первых 100 дней его президентства

Байден надеется, что большинство школ откроются до конца первых 100 дней его президентства

Американский лидер Джо Байден рассчитывает, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента США большую часть начальных и средних школ страны удастся вновь открыть для посещения.

"После принятия плана стимулирования американской экономики  и с учетом сделанного мной в прошлом месяце объявления о планах вакцинировать учителей и школьных работников, в том числе водителей [школьных] автобусов, мы можем ускорить масштабные усилия по всей стране, направленные на то, чтобы безопасно возобновить работу наших школ и выполнить мою цель открыть большинство начальных и средних школ за первые 100 дней моего президентства (до начала мая - прим. ТАСС)", - сказал он, выступая в Белом доме с телеобращением к согражданам, которое было приурочено к годовщине введения в стране санитарно-эпидемиологических ограничений из-за пандемии, вызванной новым коронавирусом,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Это будет главным приоритетом моего нового министра образования - Мигеля Кардоны", - добавил Байден.

Ранее в четверг Байден подписал утвержденный Конгрессом новый пакет мер стимулирования экономики страны в условиях пандемии объемом $1,9 трлн. Инициатива базировалась на предложенной самим Байденом программе по преодолению экономических последствий распространения нового коронавируса. Пакет мер предусматривает выделение приблизительно $400 млрд непосредственно на борьбу с пандемией. Около $1 трлн должно быть направлено на оказание помощи населению, остальное - на стимулирование экономики. В рамках программы многие американцы получат единовременную выплату в размере $1 400.

в США выявлено более 29,2 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 530,6 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.


Подпишитесь на наш канал в Яндекс Дзен






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]
settings Страница конфигурации