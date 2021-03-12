ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты Министр иностранных дел РА Ара Айвазян посетил, Первопрестольную Армянской епархии ОАЭ и Катара, осмотрел колледж и церковь Святых мучеников.

Как сообщает «Арменпресс»", об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.