Ара Айвазян посетил Первопрестольную Армянской епархии ОАЭ и Катара
ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. В рамках визита в Объединенные Арабские Эмираты Министр иностранных дел РА Ара Айвазян посетил, Первопрестольную Армянской епархии ОАЭ и Катара, осмотрел колледж и церковь Святых мучеников.
Как сообщает «Арменпресс»", об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь МИД РА Анна Нагдалян.
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