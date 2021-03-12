Арман Ходжоян встретился с деловыми кругами РФ

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. В целях укрепления и расширения двусторонних деловых отношений между Арменией и Россией, заместитель министра экономики РА Арман Ходжоян в ходе своего визита встретился с представителями армяно-российских деловых кругов, в том числе Российского экспортного центра (РЭЦ), продуктовой розничной компании X5 Retail Group, во главе с исполнительным директором. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественных связей Министерства экономики РА.

В частности, с X5 Retail Group, компанией, в которую входят три крупные розничные сети, они обсудили возможность расширения экспорта армянских продуктов питания на российский рынок и увеличения присутствия армянских продуктов в этой компании.

Партнеры X5 Retail Group были кратко ознакомлены с приоритетами и основными задачами агропромышленного комплекса РА, инструментами поддержки бизнеса в Армении и программами государственной поддержки Республики Армения.

В ходе встречи Арман Ходжоян подчеркнул необходимость обеспечения в Армении на высоком уровне логистических услуг, подчеркнув, что развитие логистических центров в Армении является гарантией стабильных, предсказуемых поставок.

Арман Ходжоян обсудил перспективы сотрудничества с представителями Российского экспортного центра, а также ряд вопросов, связанных с эффективной организацией экспорта.

В конце встречи Фонд Enterprise Armenia и Российский экспортный центр, подписали меморандум о взаимопонимании, укрепляющий деловые связи и развивающий сотрудничество между двумя организациями.

В рамках визита заместитель министра Арман Ходжоян и представители фонда Enterprise Armenia во главе с генеральным директором Левоном Оганесяном также посетили посольство Армении в России, где обсудили ряд вопросов, связанных с углублением армяно-российских деловых отношений с представителями деловых кругов и индивидуальными предпринимателями. Отдельно были упомянуты программы правительства РА, направленные на улучшение бизнес-среды в Армении.

Указанные встречи являются продолжением совместной работы, начатой в Армении, и достигнутых договоренностей.