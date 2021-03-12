Ара Айвазян подтвердил, что Армения намерена углублять отношения с ОАЭ

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Находящийся с рабочим визитом в Объединенных Арабских Эмиратах министр иностранных дел Армении Ара Айвазян встретился с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдуллой бен Заидом Аль Нахайяном. Об этом «Арменпресс» сообщили в Управлении информации и общественной дипломатии МИД РА.

Министр Айвазян подтвердил намерение Армении и дальше углублять отношения с Объединенными Арабскими Эмиратами в качестве связующего звена для многопланового сотрудничества между странами Персидского залива.

Министры Айвазян и Аль Нахайян затронули широкий круг вопросов двусторонней повестки дня. Была отмечена важность сохранения динамики политического диалога, в том числе путем консультаций.

В качестве перспективных направлений торгово-экономического сотрудничества были выделены сферы информационных технологий, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, возобновляемых источников энергии, туризма. В этой связи было подчеркнуто продолжение работы Совместной межправительственной комиссии Армении и Эмиратов.

Министры иностранных дел подчеркнули связующую роль армянской общины ОАЭ в укреплении и углублении армяно-эмиратских отношений, основанных на взаимном доверии. В этом контексте министр Айвазян высоко оценил заботливое отношение властей ОАЭ к армянской общине, что свидетельствует о приверженности ОАЭ терпимости и культурному разнообразию.

На встрече обсуждались вопросы региональной безопасности и стабильности. В этом контексте министр иностранных дел Армении подчеркнул, что Ближний Восток играет важную роль во всеобъемлющей среде безопасности Армении, и недавние события показали взаимосвязь безопасности Южного Кавказа и Ближнего Востока. Министры согласились, что у конфликтов нет военного решения, что любая форма экстремизма представляет угрозу региональному миру и стабильности.