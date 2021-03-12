На территории Республики Армения есть закрытые, труднопроходимые автомобильные дороги

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Как сказано в сообщении МЧС, на территории РА закрытые автомобильные дороги.

Как сообщили «Арменпресс» в Управлении по связям с общественностью МЧС РА, закрыты перевал Варденяц, участок Вайк-Сараван-«Зангер» трассы М-2, автодорога Берд-Чамбарак, в Арагацотнском районе дороги, ведущие от высотной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и автомагистрали, ведущие к озеру Кари.

Повороты Дилижана и Воскепара Тавушской области закрыты для грузовиков, труднопроходимы для других транспортных средств.

Дороги, ведущие в Сюникскую область, Ашоцко-Артикский районы Ширакской области (метель, снег), и к городу Джермук района Вайоц Дзор, труднопроходимы.

Трасса Чаренцаван-Абовян в Котайкской области местами покрыта льдом.

В районе «Чайные повороты» идет метель.

В Сюникской, Вайоц Дзорской и Лорийской областях идет снег.

О Ларсе:

По информации Управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии, трасса Степанцминда-Ларс закрыта для движения грузовых автомобилей из-за погодных условий. На российской стороне накоплено около 500 грузовиков.

Водителям рекомендуется ездить исключительно с зимними шинами.