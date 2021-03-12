Вардан Петросян через картины расскажет ценителям искусства историю своей жизни

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Актер, сценарист Вардан Петросян расскажет о разных периодах своей жизни через картины, песни, интересные монологи.

Любители искусства смогут насладиться выставкой-перформансом Петросяна «Весна наших забот» 18-28 марта в Ереване, в галерее «Саргис Мурадян». Галерея будет открыта утром, а каждый день, в 19:00, актер представит посетителям историю своих картин.

В беседе с корреспондентом «Арменпресс» Петросян признается, что не часто об этом говорит, но по профессии он художник. Окончила Ереван государственное художественное училище им. Терлемезяна, затем Ереванский государственный художественный институт.

«На выставке будут представлены мои картины трех периодов. Период юности называется «Весна», депрессивный период называется «Весна, идет снег», и современный период, который называется «Голгофа». «Весна» - это сцена, когда я был молод. Ван Гоговские, Гогеновские - это светлые времена, годы безумия, которые выражены в моих работах. Депрессивная фаза похожа на наше настоящее время. Это люди, которые зашли в тупик, прижаты к стенам, с немигающими глазами, грустными взглядами, очень горькими лицами. А «Голгофа» - это регион, который, на мой взгляд, должен помочь людям выйти из сложной ситуации. Это выход», - говорит художник.

По его словам, так устроена его личная жизнь. После многих блестящих лет он пережил очень трудный период, из которого он вышел со своей Голгофой, своей верой, которая дала ему возможность быть активным, активным даже в самые трудные времена.

Рассказывая свои истории, Петросян попытается пробудить в людях чувство идентификации.

«Часто бывает, что когда вы рассказываете о себе, другой человек воображает себя в вашей роли. Я постараюсь это сделать. Это выставка-перформанс, потому что, говоря о картинах, я играю спектакль, пою песни, а посетители, глядя на картины, слушая рассказы, видят сегодня, наше будущее», - подчеркивает Вардан Петросян.

Актер посвящает выставку всем тем женщинам, которые во время 44-дневной войны в Арцахе и за все четыре месяца после нее, под руководством директора галереи Заруи Мурадян неустанно трудились, поддерживая фронтовиков и мигрантов из Арцаха.

Ссылаясь на спектакль «Восхождение», который актер повторно поставил через 15 лет в сотрудничестве с актерским составом Гюмрийского театра, Петросян говорит, что постановка готова, он может внести лишь некоторые изменения, но думает, что этого не будет. “Нашему народу, который уже испытывает сильную боль, в наши дни не нужны убийственные удары геноцида. Он не выдержит боли. Врач знает степень боли. Для лечения есть размер боли, но не более того, чтобы повредить. Я много думаю об этом сегодня. Сегодня играть в «Восхождение» - неправильно. Готовлю новый спектакль, но пока тоже не могу поставить. Мы говорим выбить глаз вместо того, чтобы сделать бровь. «Есть такая опасность, потому что наше общество сейчас очень разделено, это может навредить ему», - заключил актер.

Анжела Амбарцумян

Фото Татев Дурьян