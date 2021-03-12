Арман Татоян поднял вопрос о задержке Азербайджана возвращения пленных на заседании Совета ООН по правам человека

ЕРЕВАН, 12 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. На заседании 46-й сессии Совета ООН по правам человека 8 марта 2021 года, в специальном формате было опубликовано видеообращение Защитника прав человека РА. Об этом «Арменпресс» сообщили в отделе по связям с общественностью аппарата Защитника прав человека.

Подобную возможность имеют только национальные правозащитные учреждения с международным статусом «А».

Перед видеообращением Защитник прав человека представил Совету более крупный письменный отчет.

Как в видеообращении, так и в письменном отчете отмечается, что в 2020 г., во время сентябрьско-ноябрьской войны, азербайджанские вооруженные силы пытали и жестоко обращались с армянскими военнослужащими и гражданскими лицами. Кроме того, в видеозаписях пыток и жестокого обращения азербайджанские военнослужащие используют те же слова, что и в официальных азербайджанских выступлениях.

Национальные преступления против армян поощряются властями Азербайджана и подтверждаются постановлениями ЕСПЧ.

В видеообращении и письменном отчете особо подчеркивается искусственная задержка азербайджанских властей с освобождением и возвращением заключенных, военнослужащих и гражданских лиц, несмотря на абсолютные требования международного гуманитарного права, что причиняет душевные страдания их семьям и глубокую эмоциональную боль армянскому обществу.

Это заседание было специально посвящено дискуссии со Специальным докладчиком ООН по пыткам.