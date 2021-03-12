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Fox: пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии

Fox: пожар возник на заводе Tesla в Калифорнии

Пожар произошел в четверг на территории завода производителя электромобилей Tesla в американском городе Фримонт (штат Калифорния). Об этом сообщила телекомпания Fox.

По ее данным, возгорание началось в строящемся здании,сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

На место происшествия прибыли несколько пожарных машин. Огонь был взят под контроль, никто не пострадал. Источником возгорания стала гидравлическая жидкость.


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