Самолет совершил аварийную посадку в Боготе из-за потери части двигателя

Грузовой самолет Airbus A300, принадлежащий компании Transcarga, совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии, поскольку при взлете потерял часть одного из двигателей. Об этом в четверг сообщило Управление гражданской авиации Колумбии.

"Управление гражданской авиации информирует, что начато расследование с целью определить причины, которые привели к потере части левого двигателя самолета Airbus A300, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства. - Экипаж самолета был вынужден прервать взлет и вернуться в аэропорт",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным данным, во время взлета самолет задел двигателем один из маяков аэропорта. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе Боготы. В результате инцидента никто не пострадал.