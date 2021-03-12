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Самолет совершил аварийную посадку в Боготе из-за потери части двигателя

Самолет совершил аварийную посадку в Боготе из-за потери части двигателя

Грузовой самолет Airbus A300, принадлежащий компании Transcarga, совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии, поскольку при взлете потерял часть одного из двигателей. Об этом в четверг сообщило Управление гражданской авиации Колумбии.

"Управление гражданской авиации информирует, что  начато расследование с целью определить  причины, которые привели к потере части левого двигателя самолета Airbus A300, - говорится в сообщении, опубликованном в Twitter ведомства. - Экипаж самолета был вынужден прервать взлет и вернуться в аэропорт",сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По предварительным данным, во время взлета самолет задел двигателем один из маяков аэропорта. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе Боготы. В результате инцидента никто не пострадал.


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