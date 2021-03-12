Из-за сокращения горнорудной промышленности в Арцахе резко сократилось и промышленное производство

В беседе с «Арменпресс» начальник отдела экономического развития Министерства экономики Арцаха Белла Петросян обратилась к вопросу ущерба, нанесенного войной экономике и производственной инфраструктуре и к восстановительным мерам.

- На каком этапе процесс восстановления производственной инфраструктуры и цехов пострадавших от войны?

- Правительство Арцаха с декабря прошлого года проводит инвентаризацию промышленных зданий, пострадавших в результате войны. В частности, создана Межведомственная комиссия по инвентаризации и оценке ущерба. По завершении этой работы правительство установит соответствующий порядок предоставления содействия или компенсации.

- По предварительным данным, насколько снизились объемы производства в послевоенный период и с какими последствиями?

- После войны в январе 2021 года индекс экономической активности Арцаха снизился вдвое по сравнению с предыдущим годом. Объем промышленного производства Республики Арцах в прошлом году снизился на 36,5%, в том числе только в декабре на 60%. В январе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем промышленного производства снизился на 71,7%. В частности, объем горнодобывающей промышленности снизился на 20% в годовом исчислении, в том числе на 96% в декабре прошлого года, а объем обрабатывающей промышленности снизился на 63%. Спад производства продуктов питания в течение года был относительно незначительным - 3% (из-за 20% сокращения в декабре). Резкое падение промышленного производства зафиксировано во всех отраслях промышленности. Однако можно сказать, что эта цифра во многом связана с тем, что в горнодобывающем секторе в январе 2021 года работы практически не проводились (снижение на 99,9%). В то же время рост некоторых производств обрабатывающей промышленности в рассматриваемый период заметен. Например, производство напитков, опилок, дверей и окон.

Производство электроэнергии в декабре 2020 года составило всего 20 миллионов киловатт вместо почти 100 миллионов киловатт за аналогичный период прошлого года. В январе этого года производство электроэнергии в Арцахе составило 7,3 миллиона киловатт. Объем строительных работ в октябре-декабре 2020 года снизился на 56%, а в январе 2021 года - на 53% по сравнению с январем прошлого года.

- Возможно ли возобновление деятельности известных арцахских брендов, заводы которых остались в населенных пунктах, подконтрольных Азербайджану? Ведутся ли в этом направлении работы?

- Правительство стремится создать благоприятные условия для возобновления работы местных производителей. Это касается не только известных брендов. По крайней мере, все производители захотят возобновить свое производство.

- Существуют ли другие программы содействия начинающим предпринимателям, занимающимся производственной деятельностью?

- В Арцахе разработан пакет налоговых льгот, который ведение бизнеса на месте сделает проще и привлекательнее. Ставка подоходного налога для физических лиц, работающих по гражданско-правовым договорам, в 2021 году снижена до 15 процентов, 14 процентов будет в 2022 году и с 1 января 2023 года - 13 процентов. Для физических лиц, занимающихся производством сельскохозяйственной продукции и нанятых налогоплательщиком, подоходный налог с заработной платы и приравненного к ней дохода установлен в размере 3%. Плательщики освобождаются от фиксированных патентных налогов сроком на 3 года. С целью возмещения кредитов и выплаченных процентов, полученных до 1 октября 2020 года, возвращаются 50% от общей суммы начисленных налогов.

В ближайшее время Министерство экономики Республики Арцах предложит и другие программы содействия, о которых общественность должным образом будет проинформирована.

Интервью вел Ван Новиков