Газета “Айастани Анрапетутюн”: Красные линии региона становятся все тоньше

“С 15 по 18 марта в Азербайджане пройдут масштабные плановые военные учения. Запланированные военные учения Вооруженных сил Азербайджана не могут оставаться для нас незамеченными, учитывая открытые угрозы и посягательства этой страны на территориальную целостность нашей страны. Чрезмерная военная активность стран региона - Турции и Азербайджана ставит перед нами четкую задачу по реорганизации и возврату Армянской армии на высокий уровень боевой готовности. Естественно, результаты последней Арцахской войны стали сильным ударом, но, безусловно, Армянская армия и армянский воин имеют большой потенциал для восстановления боевого духа. Язык силы - единственный, который хорошо понятен противнику.

На фоне происходящих событий возникает вопрос, возобновится ли вновь война, на этот раз уже в пределах Армении. Если бы это было обусловлено только волей Азербайджана и Турции, можно было бы однозначно сказать, что возобновление войны - это вопрос времени, но здесь пересекаются красные линии и других стран, что может сыграть сдерживающую роль в реализации турецко-азербайджанских программ. С другой стороны, вызывает беспокойство тот факт, что ситуация на Донбассе обостряется, что может потребовать от России больших ресурсов и сделать уязвимой способность контролировать взрывоопасную ситуацию в нашем регионе”.

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