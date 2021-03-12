Газета “Айастани Анрапетутюн”: Возобновление конфликта в Донбассе несет в себе риски

“Слухи об обострении ситуации в Донбассе начали распространяться сразу после установления режима прекращения огня в последней Арцахской войне. Во-первых, Турция на разных платформах намекала на турецкую принадлежность Крыма. Затем стали распространяться возможные сценарии развития событий на Украине, согласно которым Вооруженные силы этой страны попытаются вести боевые действия в направлении самопровозглашенных республик Донецка и Луганска, и в случае положительного результата применят тот же сценарий и в Крыму. Понятно, что возобновление боевых действий в Луганске и Донецке увеличит риски и в зоне арцахского конфликта, поскольку они, несомненно, отвлекут внимание России от этого региона. С другой стороны, не следует исключать и гипотезу о том, что возобновление конфликта в Арцахе и активизация Украины - звенья одной цепи, усиливающей давление на Россию. И это делается в условиях беспрецедентных экономических санкций против России. В сложившейся ситуации и в условиях непрекращающихся экстремистских заявлений Азербайджана два армянских государства должны рассматривать сценарии всех возможных региональных развитий”.

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