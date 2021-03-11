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Президент ФФА Армен Меликбекян встретился с Юрием Джоркаеффом

Президент ФФА Армен Меликбекян встретился с Юрием Джоркаеффом

Чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф находится в Ереване. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 11 марта всемирно известный футболист, который в настоящее время является исполнительным директором фонда ФИФА, посетил Технический центр ФФА/Академию футбола. В ходе встречи с президентом ФФА Арменом Меликбекяном обсуждались перспективы развития армянского футбола и будущие инвестиционные программы.

Юрий Джоркаефф также познакомился с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом и членами его тренерского штаба.


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