Президент ФФА Армен Меликбекян встретился с Юрием Джоркаеффом

Чемпион мира и Европы Юрий Джоркаефф находится в Ереване. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ФФА, 11 марта всемирно известный футболист, который в настоящее время является исполнительным директором фонда ФИФА, посетил Технический центр ФФА/Академию футбола. В ходе встречи с президентом ФФА Арменом Меликбекяном обсуждались перспективы развития армянского футбола и будущие инвестиционные программы.

Юрий Джоркаефф также познакомился с главным тренером сборной Армении Хоакином Капарросом и членами его тренерского штаба.