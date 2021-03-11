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Президент не подпишет указ о назначении начальника ГШ ВС и не обратится в Конституционный суд

Президент не подпишет указ о назначении начальника ГШ ВС и не обратится в Конституционный суд

Президент Республики Армении 11 марта 2021 года вернул со своими возражениями предложение премьер-министра и приложенный к нему проект указа о назначении Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил. В тот же день были получены аргументы премьер-министра по возражениям президента.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, президент не подпишет указ о назначении и не обратится в Конституционный суд.

«Напоминаем, что 10 марта 2021 года президент Республики представил обращение в Конституционный суд с просьбой решить вопрос соответствия Конституции закона «О военной службе и статусе военнослужащего» от 15 ноября 2017 г.

Решение Конституционного суда и принятие возможных мер может оказать существенное влияние на правовые механизмы увольнения и назначения начальника Генштаба», - говорится в сообщении аппарата президента.


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