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Во время ремонта армянского детского сада в Иерусалиме обнаружены археологические материалы

Во время ремонта армянского детского сада в Иерусалиме обнаружены археологические материалы

Заведующий отделом недвижимого имущества Армянского Патриархата Иерусалима иерей Барет Ерецян сообщил, что во время ремонта армянского детского сада в Иерусалиме были обнаружены археологические материалы, требующие детального изучения. Как сообщает Арменпресс, об этом пишет regionmonitor.com.

Одна из ценных находок - большой хачкар, датируемый XII веком или ранее. Это типичный армянский крест с надписью «Господи Иисусе, помни».

Найдена также мозаика, судя по стилю, вероятно, византийского периода. Мозаики находятся в остатках построек, датировка пока неизвестна. Были найдены медные монеты византийского периода и (или) эпохи мамлюков.

 


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