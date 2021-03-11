Движение за спасение отечества определилось с ответом на предложение президента
Координатор Движения за спасение отечества Ишхан Сагателян представил ответ движения на предложение президента республики Армена Саркисяна организовать встречу политических сил.
«Движение подтверждает свою дорожную карту выхода из кризиса: отставка премьер-министра, формирование временного правительства, досрочные парламентские выборы. Выражаем готовность проводить политические консультации в указанном формате и предлагаемой повесткой дня. Встреча должна проводиться публично, в прямом эфире и в Национальном Собрании, наделенном основным мандатом», - как сообщает Арменпресс, сказал Сагателян.
Напомним, что руководствуясь общегосударственными и общенациональными интересами, с целью обсудить существующую ситуацию и найти направленные на преодоление кризиса взаимоприемлемые решения, президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Республики, руководителей парламентских фракций и руководителей Движения спасения Отечества 13 марта с.г. в 12:00 часов на встречу в президентской резиденции.
Президент подтвердил свою убеждённость, что единственный путь урегулирования разногласий – переговоры и диалог, а единственная дорога развития Армении и Арцаха - объединение усилий и возможностей всех и каждого из нас.
На приглашение президента откликнулись фракции «Мой шаг» и «Просвещенная Армения», дав свое согласие. Фракция «Процветающая Армения» еще не определилась с ответом.
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