В Британии выявили новый вариант коронавируса

Новый вариант коронавируса выявлен в Англии. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщило в четверг местное управление по охране общественного здоровья.

"Новый вариант VUI-202103/01 был назван VUI 4 марта после того, как два случая были выявлены на юго-востоке Англии у людей, недавно прибывших с Антигуа", - отмечается в сообщении.

"Выявление контактов завершено, никаких дополнительных случаев на данный момент не обнаружено", - отмечает управление.

Также выявлены четыре новых случая заражения так называемым "бразильским" штаммом коронавируса.