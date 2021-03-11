Christie's выставил на аукцион два портрета кисти Пикассо

Два портрета кисти Пабло Пикассо (1881-1973) выставлены на торги, которые Christie's проведет 23 марта в Лондоне. Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в аукционном доме.

Первая картина называется "Лежащая обнаженная в колье (Мари-Терез)". Она была написана в июне 1932 года и оценивается в £9-15 млн ($12,5-21 млн). В Christie's это полотно назвали "одним из наиболее ярких и наполненных любовью посвящений Мари-Терез Вальтер, созданных Пабло Пикассо в первой половине этого плодотворного года". Картина "Сидящая в черном кресле (Жаклин)" с оценкой £6-9 млн ($8,4-12,5 млн) была написана на 30 лет позже и изображает жену художника Жаклин.

Торги пройдут в рамках вечернего аукциона искусства XX века Christie’s.

"Вместе эти две символические картины Пикассо рассказывают о художественном развитии одного из великих мастеров XX века. Обе натурщицы легко узнаваемы - Мари-Терез с копной светлых волос в характерной позе лежа и Жаклин с ее классическим профилем и широко раскрытыми глазами, - сообщил соруководитель аукциона Кит Гилл. - Оба портрета - своего рода квинтэссенция образов этих двух великих муз. Женщины часто задавали вектор развития карьеры Пикассо и сильно влияли на его творчество - его чувства к ним буквально оживляют полотна, наполняя их любовью и привязанностью, которые он испытывал. Мы ожидаем интереса со всего мира к этим шедеврам, так как аукцион пройдет в Лондоне с прямой трансляцией в наши торговые залы в Гонконге и Нью-Йорке".

В июле прошлого года на торгах в Лондоне, проведенных аукционным домом Sotheby's, выполненный Пабло Пикассо углем портрет Мари-Терез Вальтер ушел за £7,3 млн ($9,4 млн по курсу на тот момент).