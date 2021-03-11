Вице-премьер Тигран Авинян принял представителей инициативы “Гитуж”

Вице-премьер Республики Армения Тигран Авинян 11 марта провел встречу-обсуждение с представителями инициативы “Гитуж” (“Сила науки”). Как сообщили Арменпресс в пресс-службе офиса Тиграна Авиняна, в начале обсуждения вице-премьер выступил с речью:

“Рад принимать сегодня в правительстве представителей инициативы “Гитуж”. Приветствую вашу инициативу, последовательность и проявленную вами волю. Мы воспринимаем “Гитуж” как партнера государства в вопросах научной политики и хотим наладить эффективное сотрудничество, основанное на взаимопонимании и доверии.

Сегодня мы обсудим вопросы финансирования науки, а также перспективы и проблемы развития науки. Думаю, все мы согласны с тем, что создание безопасной и конкурентоспособной страны должно происходить через развитие науки, особенно естественных и технических наук. И мы достигнем процветающей и безопасной Армении посредством основанной на знаниях экономики. В то же время, если не возникает серьезных споров по поводу идей и видений, то на практическом уровне есть ряд проблем.

В этом контексте на повестке дня стоят вопросы того, как и с помощью каких механизмов нужно развивать науку и увеличивать ее финансирование, каковы приоритеты, в каких сферах Армения имеет конкурентные или сравнительные преимущества.

Эти вопросы необходимо обсуждать на постоянной основе и изменения следует вносить вместе с предпринимаемыми действиями. Т.е. диалог о развитии науки должен быть динамичным и практичным. В конечном итоге развитие науки параллельно с созданием новых знаний может иметь важные смежные последствия - от решения проблем повседневной жизни и расширения потенциала экономического развития до развития человеческого капитала и цивилизованного прогресса общества”.

На встрече с участниками инициативы “Гитуж” были обсуждены вопросы развития науки и ее перспективы. Инициатива представила свои идеи по развитию науки, внесла комплексные предложения. Были обсуждены возможности увеличения ассигнований, предусмотренных госбюджетом на научную и научно-техническую деятельность в Армении. Вице-премьер констатировал обязательство правительства увеличить финансирование науки как в этом, так и в следующие годы, ожидая при этом конкретных результатов.

В ходе обсуждений был подчеркнут общий консенсус в том, что роль науки незаменима с точки зрения построения сильного государства и здоровых общественных отношений. Развитие последних в перспективе будет иметь цепную реакцию на создание качественной системы образования, подготовку высококвалифицированных специалистов, построение основанной на знаниях экономики. Учитывая необходимость сохранения и развития имеющегося в Армении научного потенциала, в ходе обсуждения были затронуты вопросы реформирования отрасли и принятия мер, чтобы научная карьера была интересна талантливой молодежи. Был затронут процесс омоложения науки в Армении и предстоящие шаги в этом направлении.