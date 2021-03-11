HALO Trust опровергает слухи о передаче туркам карты минных полей в Нагорном Карабахе

Занимающаяся обезвреживанием наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов британская благотворительная организация HALO Trust опровергает слухи о том, что в ходе войны или до нее передавала турецким силам карты минных полей в Нагорном Карабахе. Как сообщает Арменпресс, об этом говорится в заявлении организации.

«HALO Trust осведомлена об утверждениях, что она якобы предоставила турецким силам карты минных полей во время или до карабахской войны 2020 года. Более 20 лет HALO Trust работает в Карабахе, чтобы сделать жизнь местного населения более безопасной. HALO Trust удается работать в зонах конфликтов по всему миру только потому, что это неполитическая и нейтральная организация. Это утверждение абсолютно ложно», - говорится в заявлении.