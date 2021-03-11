Министр обороны Армении обсудил с послом Китая пути дальнейшего развития сотрудничества

Министр обороны Армении Вагаршак Арутюнян принял Чрезвычайного и Полномочного посла Китайской Народной Республики в Республике Армения Фан Юна.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МО Армении, на встрече также присутствовал военный атташе посольства Китая в Армении старший полковник Сунь Цзилун.

Собеседники высоко оценили армяно-китайское сотрудничество в политической, экономической, гуманитарной, образовательной и других сферах, а также тесное сотрудничество в оборонной сфере. Были обсуждены пути дальнейшего развития совместной деятельности и намеченные мероприятия, состоялся обмен мнениями по вопросам международной и региональной безопасности.

Министр обороны Армении выразил уверенность, что благодаря активной, эффективной работе новоназначенного посла армяно-китайские межгосударственные отношения и политический диалог будут еще более укреплены и приобретут новое качество.