В направлении Варанды найдено еще 3 тела
19:10, 11 Март, 2021
В ходе поисковых операций, проведенных в направлении Гадрута и Варанды спасатели обнаружили и эвакуировали еще 3 тела. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, тела были найдены на позициях в Варанде. По предварительным данным, все они военнослужащие.
Личности будут выяснены после судебно-медицинской экспертизы,
Поисковые работы продолжатся 12 марта.
После установления перемирия обнаружено 1499 тел.
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