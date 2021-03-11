В направлении Варанды найдено еще 3 тела 

В ходе поисковых операций, проведенных в направлении Гадрута и Варанды спасатели обнаружили и эвакуировали еще 3 тела. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе ГСЧС МВД Арцаха, тела были найдены на позициях в Варанде. По предварительным данным, все они военнослужащие.

Личности будут выяснены после судебно-медицинской экспертизы,

Поисковые работы продолжатся 12 марта.

После установления перемирия обнаружено 1499 тел.