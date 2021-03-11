Аппарат президента сообщит о формате организованной Арменом Саркисяном встречи 

Учитывая, что в аппарат президента Республики Армении до сих пор не поступил ответ от всех приглашенных по поводу встречи 13 марта в резиденции президента Республики, о формате встречи будет объявлено дополнительно. Об сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении.

Отметим, что на приглашение президента откликнулись фракции «Мой шаг» и «Просвещенная Армения», дав свое согласие. Фракция «Процветающая Армения» и Движение за спасение отечества еще не определились с ответом.

Напомним, что руководствуясь общегосударственными и общенациональными интересами, с целью обсудить существующую ситуацию и найти направленные на преодоление кризиса взаимоприемлемые решения, президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Республики, руководителей парламентских фракций и руководителей Движения спасения Отечества 13 марта с.г. в 12:00 часов на встречу в президентской резиденции.

Президент подтвердил свою убеждённость, что единственный путь урегулирования разногласий – переговоры и диалог, а единственная дорога развития Армении и Арцаха - объединение усилий и возможностей всех и каждого из нас.