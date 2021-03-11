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Фракция «Мой шаг» дала согласие на участие в инициированной президентом встрече

Фракция «Мой шаг» дала согласие на участие в инициированной президентом встрече

Фракция «Мой шаг» Национального Собрания Армении готова принять участие в инициированной президентом Арменом Саркисяном встрече для обсуждения внутриполитической ситуации в стране и поиска решений. Об этом сообщила Арменпресс руководитель фракции Лилит Макунц.

«Сегодня я проинформировала аппарат президента, что мы принимаем приглашение президента и готовы участвовать во встрече, инициированной президентом», - сказала Макунц.

Напомним, что руководствуясь общегосударственными и общенациональными интересами, с целью обсудить существующую ситуацию и найти направленные на преодоление кризиса взаимоприемлемые решения, президент Армении Армен Саркисян пригласил премьер-министра Республики, руководителей парламентских фракций и руководителей Движения спасения Отечества 13 марта с.г. в 12:00 часов на встречу в президентской резиденции.

Президент подтвердил свою убеждённость, что единственный путь урегулирования разногласий – переговоры и диалог, а единственная дорога развития Армении и Арцаха - объединение усилий и возможностей всех и каждого из нас.


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