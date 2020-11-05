Предстоящие на 12 марта мероприятия
17:57, Март 11, 2021
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08:50, 16.12.2020
Армяне - жертвы европейского цинизма: новые империи утверждают свои порядки
08:47, 04.12.2020
Первый деструктивный жест Баку накануне переговоров
- 18:19 Фракция «Мой шаг» дала согласие на участие в инициированной президентом встрече
- 17:57 Предстоящие на 12 марта мероприятия
- 17:54 Посол Финляндии вручила верительные грамоты президенту Армении
- 17:32 Аппарат премьера направил в аппарат президента обоснования назначения Давтяна начальником ГШ ВС
- 17:22 Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 11-03-21
- 17:21 Азиатские индексы - 11-03-21
- 17:15 Мирзоян поблагодарил Матвиенко за помощь в освобождении Марал Наджарян из азербайджанского плена
- 16:52 Медработники Армении получают российскую вакцину Sputnik V
- 16:36 В России за сутки выявили 9 270 заразившихся коронавирусом
- 16:17 Глава МИД Ливана выразил признательность за освобождение плененной Марал Наджарян
- 16:00 Суга и Байден заявили о сотрудничестве Японии и США
- 15:49 В рамках Дней Франкофонии Оперный театр представит гала-концерт “С любовью к Франции”
- 15:31 Араик Арутюнян готов сотрудничать с партией Ваана Бадасяна
- 15:27 Президент Армении о содействие международных партнеров в вопросе пленных и без вести пропавших
- 15:21 Состояние Уоррена Баффетта превысило $100 млрд
- 15:12 Армен Гуларян сообщил о предложениях инвестиций, связанных с аварийными зданиями
- 15:04 В Армении началась вакцинация медработников против Covid-19
- 14:43 “Айпост” в почтовых отделениях начинает продажу мобильных телефонов
- 14:42 Власти Грузии заявили о готовности вести конструктивные переговоры с оппозицией
- 14:30 Премьер-министр ходатайство о назначении Артака Давтяна начальником ГШ вновь направит Президенту
- 14:25 Переболевшие COVID-19 также могут быть вакцинированы
- 14:15 Фракция “Процветающая Армения” пока не приняла решения относительно предложения Президента о встрече
- 14:14 Будет решена проблема переселения жителей аварийных зданий
- 13:59 СМИ: в Нигерии бандиты убили 13 человек во время нападения на школу
- 13:48 Известны составы сборных Армении по борьбе для участия в рейтинговом турнире Олимпийских игр
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