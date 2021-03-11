Посол Финляндии вручила верительные грамоты президенту Армении

Новоназначенный Чрезвычайный и Полномочный посол Финляндской Республики в Республике Армения Кирсти Наринен (резиденция в Хельсинки) вручила верительные грамоты президенту Республики Армения Армену Саркисяну.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью аппарата президента Армении, Армен Саркисян поздравил посла со вступлением в должность и пожелал ей плодотворной работы. Президент выразил уверенность, что деятельность посла будет способствовать укреплению отношений между двумя дружественными странами.

Собеседники коснулись возможностей сотрудничества между двумя странами. Было отмечено, что перспективными для сотрудничества являются сферы науки, образования, высоких технологий и др. В этом контексте президент Саркисян коснулся президентской инициативы «АТОМ» (Advanced Tomorrow) и возможного сотрудничества в ее рамках.

Собеседники также обменялись мнениями по региональным вопросам.