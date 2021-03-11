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Аппарат премьера направил в аппарат президента обоснования назначения Давтяна начальником ГШ ВС

Аппарат премьера направил в аппарат президента обоснования назначения Давтяна начальником ГШ ВС

Аппарат премьер-министра Армении направил в аппарат президента обоснования назначения Артака Давтяна начальником Генерального штаба Вооруженных сил Республики Армения. Об этом сообщила Арменпресс пресс-секретарь премьер-министра Мане Геворгян.

10 марта после того, как Оник Гаспарян был уволен с должности начальника Генштаба силой права, премьер-министр Армении Никол Пашинян направил президенту Армену Саркисяну предложение о назначении Артака Давтяна начальником Генштаба. 11 марта президент вернул предложение с возражениями.


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