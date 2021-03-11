Азиатские индексы - 11-03-21

ТОКИО, 11 МАРТА, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 11 марта на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.60% и составил 29211.64 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.27% и составил 1924.92 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 2.36% и составил 3436.83 пункта, а HANG SENG вырос на 1.65% и составил 29385.61 пункта.