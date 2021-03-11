Мирзоян поблагодарил Матвиенко за помощь в освобождении Марал Наджарян из азербайджанского плена

Председателя Национального Собрания Республики Армения Арарат Мирзоян поблагодарил председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.Матвиенко за освобождение Марал Наджарян из азербайджанского плена. Как сообщает Арменпресс, спикер НС написал об этом на своей странице в Facebook.

«Наша соотечественница Марал Наджарян освобождена из азербайджанского плена и уже находится в Ливане. В этой связи хочу поблагодарить председателя Совета Федерации РФ Валентину Матвиенко, откликнувшуюся на инициированное Татев Айрапетян письмо всех женщин-депутатов Национального Собрания и на мою личную просьбу взять на себя роль посредника в скорейшем освобождении Марал.

Собираюсь предложить Совету НС наградить Матвиенко Почетной медалью НС.

Я полон надежды, что совместные усилия с нашими партнерами позволят нам как можно скорее вернуть всех военнопленных», - написал Мирзоян.