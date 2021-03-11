Медработники Армении получают российскую вакцину Sputnik V

Вакцинация против коронавируса среди медицинских работников занимающихся борьбой с коронавирусом в Армении медицинских центров проводится на добровольной основе подаренными Россией вакцинами Sputnik V. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Рипсиме Хачатрян.

Он отметила, что Россия в начале года подарила 2000 доз на 1000 человек. Вакцинацию проходят сотрудники больниц, которые присоединились к борьбе с коронавирусом. Количество вакцинированных медработников будет уточнено на следующей неделе.