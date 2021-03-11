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Медработники Армении получают российскую вакцину Sputnik V

Медработники Армении получают российскую вакцину Sputnik V

Вакцинация против коронавируса среди медицинских работников занимающихся борьбой с коронавирусом в Армении медицинских центров проводится на добровольной основе подаренными Россией вакцинами Sputnik V. Об этом в беседе с Арменпресс сообщила пресс-секретарь министра здравоохранения Армении Рипсиме Хачатрян. 

Он отметила, что Россия в начале года подарила 2000 доз на 1000 человек. Вакцинацию проходят сотрудники больниц, которые присоединились к борьбе с коронавирусом. Количество вакцинированных медработников будет уточнено на следующей неделе.


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